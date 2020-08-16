Знайдіть снігового барса: нова оптична ілюзія збентежила користувачів Reddit

Знімок снігового барса, якого важко розглянути з першого погляду на тлі землі і снігу, збив з пантелику користувачів мережі. Спробуй і ти знайти цього майстра маскування.

Так, на фото, яке з'явилося на Reddit, тварина завдяки своїй масті практично зливається з землею. При цьому багато коментаторів написали, що очікували побачити барса в снігу, вважаючи, що він повинен бути білого кольору.

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"Я шукав білого леопарда, я збільшив масштаб і розглянув все навколо, думаючи про одне й те ж. Першим, що я побачив, був хвіст і я тут же подумав: "О ні! У мене пішло так багато часу на пошук, що я думав, що мене розігрують", – пише у коментарях один з користувачів мережі.

Сніговий барс, або ірбіс, – звір з сімейства котячих, який мешкає в горах Центральної Азії. Тварина має буро-сіре забарвлення з великими кільцеподібними плямами у формі розеток і дрібними суцільними плямами чорного або темно-сірого кольору. Чисельність снігових барсів зараз катастрофічно мала – їхня популяція у 2003 році становила від 4 до 7 тисяч особин. Ірбіс внесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи та охоронні документи інших країн. Полювання на нього заборонене.

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