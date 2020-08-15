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Упіймали на гарячому: пес-злодій підкорює Reddit
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Домашні улюбленці не просто так стають зірками інтернету, адже їхній вигляд та поведінка часто викликають не лише питання, а й сміх. Так трапилось і з цим золотистим ретривером.
На платформі Reddit користувач з ніком c001_b01 опублікував кумедне відео з пухнастим злодієм, яке за короткий час піднялось у топи. Всього за 7 годин допис зібрав понад 61 тисячу балів та більше як 600 коментарів.
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А все тому, що ролик показує, як золотистий ретривер впевнено дістає зі стільниці на кухні контейнер зі смаколиками. Але улюбленець не помітив, що всю цю ситуацію знімає на камеру його господарка. Звісно ж, у певний момент вона починає сварити собаку, тож вкрадене опиняється на підлозі.
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