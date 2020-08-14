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Дуже талановитий папуга може вдавати будь-кого: відео

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Цей папуга здатен відтворити будь-який звук - фото 1
Цей папуга здатен відтворити будь-який звук

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, адже часто їхній вигляд чи поведінка викликають надто багато питань і змушують сміятись. Але пернатий герой цього відео справді вражає своїм талантом!

На платформі Reddit користувач з ніком cosmicrunoff поділився епічним відео з папугою, яке стрімко підіймається у тренди. За лічені години ролик зібрав понад 18 тисяч балів та більш як 200 коментарів.

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Річ у тому, що головний герой – дуже талановитий папуга, який може відтворити майже будь-який звук. За смаколик він може відтворити звуки котів, конів, собак, сови, вовка, а також космічного корабля, падіння, булькання і багато іншого. Це варто просто побачити та почути:

The way this birdie talks from r/Damnthatsinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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