Оптична ілюзія з "відірваної" головою спантеличила мережу: відео

Мережі TikTok, яка набирає обертів у всьому світі, з'явилися курйозні кадри з хлопцем у басейні, у якого нібито відокремилася голова від тіла. Причиною "явища" стала оптична ілюзія з водою.

Кумедний випадок стався в одному з готелів на острові Барбадос. Коротке відео з "відірваної" головою розмістив у своєму TikTok Мік Воллес. Допис розлетівся інтернетом і набрав тисячі лайків.

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На відео видно, що через прозорі стінки круглого басейну тіло людини у воді спотворилося, і голова "від'єдналася" від тіла. У міру наближення камери і зміни ракурсу, картинка почала нормалізуватися.

"Я думаю, що мої мізки трохи відстали", – підписав автор ролик, який спантеличив мережу.

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