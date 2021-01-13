Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Оптична ілюзія з "відірваної" головою спантеличила мережу: відео

  • 63
Оптична ілюзія з "відірваної" головою спантеличила мережу: відео - фото 1

Мережі TikTok, яка набирає обертів у всьому світі, з'явилися курйозні кадри з хлопцем у басейні, у якого нібито відокремилася голова від тіла. Причиною "явища" стала оптична ілюзія з водою.

Кумедний випадок стався в одному з готелів на острові Барбадос. Коротке відео з "відірваної" головою розмістив у своєму TikTok Мік Воллес. Допис розлетівся інтернетом і набрав тисячі лайків.

І ще: Хлопець застукав кота на гарячому і тепер йому важко чистити зуби (відео)

На відео видно, що через прозорі стінки круглого басейну тіло людини у воді спотворилося, і голова "від'єдналася" від тіла. У міру наближення камери і зміни ракурсу, картинка почала нормалізуватися.

"Я думаю, що мої мізки трохи відстали", – підписав автор ролик, який спантеличив мережу.

Читайте також: Епічні фото інтер'єрів, які суперечать здоровому глузду (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 143871
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 300216
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 758
Загрузка...
Новини