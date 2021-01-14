Що не варто робити на співбесіді в часи пандемії: кумедна історія

Пандемія коронавірусу змінила правила майже у всіх сферах життя, а цей хлопець просто забув про них під час співбесіди. Здається, з потенційного місця роботи йому таки не зателефонують.

На платформі Reddit користувач з ніком TipsyTraveler розповів епічну історію свого походу на співбесіду, яка стала доволі вірусною. Річ у тому, що через пандемію хлопець втрати роботу, а його фінансова подушка доволі швидко зменшувалась. Але в такі час знайти оперативно нове місце праці не так легко: доля усміхнулась юнакові лише у 2021, коли він натрапив на хорошу вакансію за своєю спеціальністю.

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Тож автор надіслав резюме та отримав запрошення на співбесіду з гендиректором. Звісно ж, він дуже хвилювався, тому з нетерпінням завітав у компанію та чекав, коли за ним спуститься майбутній роботодавець. І все б нічого, але гендиректор привітався з хлопцем та виставив вперед руку зі зігнутим ліктем. Саме у цей момент все і пішло не за планом.

"Це могло означати лише дві речі. Перша: "Будь, ласка, візьміть мене за руку, міледі, щоб я міг провести вас до кабінету". Друга: "Привітаймося ліктями, щоб не тиснути руки". Що я зробив? Вибрав перший варіант", – зізнався автор.

Звісно ж, настала незручна тиша, адже всі навколо почали доволі дивно поглядати на двох чоловіків, які підтримують один одного за руку посеред офісу. Роботодавець ж від просто додав, що хотів просто вдаритись ліктями, але рівень сорому хлопця вже сягав епічних висот. Попри це, співбесіда таки пройшла, але невідомо, чи справді йому зателефонують, як і обіцяли.

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