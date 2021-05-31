Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)

Парубочі вечірки часто асоціюються лише з випивкою у пабі, але насправді ідей для проведення останнього вечора перед весіллям є значно більше. І ці фото переконають, що навіть звичайні гулянки у чоловічій компанії можуть проходити феєрично!

Є традиційні п'ятничні вечірки, ювілейні, вечірки на честь возз'єднання та ще вдосталь варіантів, які є приводом для гучних гулянок. Але ніщо не може перевершити парубочу вечірку своїм масштабом, передає Bored Panda.

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Тому не дивно, що відоме гасло "Що відбувається у Вегасі – залишається у Вегасі" є першим, що спадає на думку. Врешті, фільми про приятелів після холостяцьких забав, які на ранок не пригадують своїх пригод, мають небагато спільного з реальністю. Зате є чимало крутих і веселих варіантів провести вечір перед тим, як ваш найкращий друг скаже "Так" у важливий день. Користувачі діляться кадрами із найбільш незвичайних парубоцьких вечірок, які справді викликають захват, а не головний біль на наступний день.

"Я зняв це на смартфон, ми були доволі близько до оригіналу"

3dstevie

"Оскільки мій друг не хотів стриптизерок на своєму холостяцькому святі"

Cooltoon

"Девіз мого весілля наступного місяця - Супер Маріо. На моєму холостяцькому вечорі ми були у скейтпарку та грали у Mario Kart"

dufffer

"Мої шалені шотландські друзі влаштували своєму другові сюрприз-вечірку. Свято вікінгів у зруйнованому замку"

itsgremlin

"Звичайна парубоцька вечірка"

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"Якщо плануєш холостяцьку вечірку, то візьми ці футболки"

pjohnson13

"Мій друг схожий на містера Біна, тому ми перетворились у нього на його ж вечірці у Кракові"

sixseasonsandaboobie

"На холостяцькій вечірці ми знайшли цуценят та забрали їх додому"

Trevor Jennings

"Це фото було зроблене близько 5 років тому за кілька днів до мого весілля. Найкраща парубоцька вечірка. Пустеля в Юті"

khilla100

"Одяг моїх друзів для парубоцької вечірки був приголомшливим"

philthyfresh

"Незабаром одружуюсь. Думаю, це був найкращий спосіб провести чоловічий вечір"

ifoundyourtoad

"25 хлопців одягнулись, як детектив Магнум, та прийшли на гру Тигрів"

gary.colon.9,8like.a.boss

"Ми з друзями (морськими піхотинцями) підняли бочку на гору у 14 тисяч футів заради вечірки"

mortarpadowan

"Це моя парубоча вечірка, і так з'явився загін моїх друзів"

ThirteenthGhost

"Просто стильні хлопці"

_paradigm___

"Парубоча вечірка товариша у стилі фільмів "Телеведучий""

dgorrie

"Абсолютно шалений вікенд"

kiamoini_pt

"Влаштуй парубоцьку вечірку з пейнтболом, буде весело, - казали вони"

Capalla28

"Мій друг у казино в Лас-Вегасі о 2 ночі на холостяцькій вечірці"

ehowardhunt

"Святі люди. Відсвяткували парубоцтво гонкою на дрег-рейсінгу перед дегустацією віскі та перед чудовим вечором у місті"

boyzweekend

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