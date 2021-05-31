Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)

  • 1
Ідеї для холостяцької вечірки - фото 1
Ідеї для холостяцької вечірки

Парубочі вечірки часто асоціюються лише з випивкою у пабі, але насправді ідей для проведення останнього вечора перед весіллям є значно більше. І ці фото переконають, що навіть звичайні гулянки у чоловічій компанії можуть проходити феєрично!

Є традиційні п'ятничні вечірки, ювілейні, вечірки на честь возз'єднання та ще вдосталь варіантів, які є приводом для гучних гулянок. Але ніщо не може перевершити парубочу вечірку своїм масштабом, передає Bored Panda.

І ще: Чому варто завести двох котів: фото, які переконають кожного

Тому не дивно, що відоме гасло "Що відбувається у Вегасі – залишається у Вегасі" є першим, що спадає на думку. Врешті, фільми про приятелів після холостяцьких забав, які на ранок не пригадують своїх пригод, мають небагато спільного з реальністю. Зате є чимало крутих і веселих варіантів провести вечір перед тим, як ваш найкращий друг скаже "Так" у важливий день. Користувачі діляться кадрами із найбільш незвичайних парубоцьких вечірок, які справді викликають захват, а не головний біль на наступний день.

"Я зняв це на смартфон, ми були доволі близько до оригіналу"

3dstevie - фото 461591
3dstevie

"Оскільки мій друг не хотів стриптизерок на своєму холостяцькому святі"

Cooltoon - фото 461592
Cooltoon

"Девіз мого весілля наступного місяця - Супер Маріо. На моєму холостяцькому вечорі ми були у скейтпарку та грали у Mario Kart"

dufffer - фото 461593
dufffer

"Мої шалені шотландські друзі влаштували своєму другові сюрприз-вечірку. Свято вікінгів у зруйнованому замку"

itsgremlin - фото 461594
itsgremlin

"Звичайна парубоцька вечірка"

kgbtrill - фото 461595
kgbtrill

"Якщо плануєш холостяцьку вечірку, то візьми ці футболки"

pjohnson13 - фото 461596
pjohnson13

"Мій друг схожий на містера Біна, тому ми перетворились у нього на його ж вечірці у Кракові"

sixseasonsandaboobie - фото 461597
sixseasonsandaboobie

"На холостяцькій вечірці ми знайшли цуценят та забрали їх додому"

Trevor Jennings - фото 461598
Trevor Jennings

"Це фото було зроблене близько 5 років тому за кілька днів до мого весілля. Найкраща парубоцька вечірка. Пустеля в Юті"

khilla100 - фото 461599
khilla100

"Одяг моїх друзів для парубоцької вечірки був приголомшливим"

philthyfresh - фото 461600
philthyfresh

"Незабаром одружуюсь. Думаю, це був найкращий спосіб провести чоловічий вечір"

ifoundyourtoad - фото 461601
ifoundyourtoad

"25 хлопців одягнулись, як детектив Магнум, та прийшли на гру Тигрів"

gary.colon.9,8like.a.boss - фото 461602
gary.colon.9,8like.a.boss

"Ми з друзями (морськими піхотинцями) підняли бочку на гору у 14 тисяч футів заради вечірки"

mortarpadowan - фото 461603
mortarpadowan

"Це моя парубоча вечірка, і так з'явився загін моїх друзів"

ThirteenthGhost - фото 461604
ThirteenthGhost

"Просто стильні хлопці"

_paradigm___ - фото 461605
_paradigm___

"Парубоча вечірка товариша у стилі фільмів "Телеведучий""

dgorrie - фото 461606
dgorrie

"Абсолютно шалений вікенд"

kiamoini_pt - фото 461607
kiamoini_pt

"Влаштуй парубоцьку вечірку з пейнтболом, буде весело, - казали вони"

Capalla28 - фото 461608
Capalla28

"Мій друг у казино в Лас-Вегасі о 2 ночі на холостяцькій вечірці"

ehowardhunt - фото 461609
ehowardhunt

"Святі люди. Відсвяткували парубоцтво гонкою на дрег-рейсінгу перед дегустацією віскі та перед чудовим вечором у місті"

boyzweekend - фото 461610
boyzweekend

Читайте також: Розкішна модель розповіла, як насправді живеться соціопатам і нарцисам

пропозиції партнерів
Новини