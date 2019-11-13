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Знайди купальник: сексуальна гравець у покер розбурхала гарячими фото

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Сара Андервуд в бікіні посеред лісу - фото 1
Сара Андервуд в бікіні посеред лісу / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель і гравець у покер Сара Андервуд знову привернула увагу мережі через пікантні кадри в непомітному купальнику. Ця дівчина не соромиться демонструвати свою звабливу фігуру.

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де має аудиторію у більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже білявка ледь не кожного дня публікує там свіжі кадри зі свого життя. До того ж, особливою родзинкою профілю Сари є те, що тут поєднуються дві красиві та естетичні теми: подорожі та спокусливі форми самої дівчини.

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Це підтверджують і недавні знімки Сари у тілесному купальнику та шапці вушанці біля саморобної гарячої ванни посеред лісу. З першого погляду доволі складно помітити бікіні, однак для шанувальників це стало ще однією причиною засипати зірку лайками і компліментами. Тут справді спекотно:

Знайди купальник: сексуальна гравець у покер розбурхала гарячими фото - фото 367755

Знайди купальник: сексуальна гравець у покер розбурхала гарячими фото - фото 367756

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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