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Австралійська фітоняшка показала свої форми на відео (18+)

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Теммі Хемброу без одягу - фото 1
Теммі Хемброу без одягу

Популярна блогерка Теммі Хеброу розбурхала мережу пікантним відео у бікіні. Ця білявка знає, як привернути до себе увагу та спростувати всі заяви про фотошоп.

25-річна фітнес-блогерка Теммі Хемброу активно підкорює Instagram своїм гарячим та мотиваційним профілем, де має більш як 9 мільйонів осіб. І це не дивно, адже білявка, яка виховує двох дітей, мотивує прихильників працювати над власним тілом. Через це часто Теммі звинувачують у зловживанні фоторедакторами, тому вона записує відео, на яких демонструє свою розкішну фігуру з різних ракурсів.

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Це підтверджує і недавній допис моделі у м'ятному бікіні, де важко не помітити її пишні форми. Після такого й справді складно говорити про фотошоп. Щоправда, невідомо, чи надовго відео залишиться в Instagram, адже має доволі еротичний характер. Тут справді спекотно:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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