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Костюм на голе тіло: Ратажковскі знову розбурхала фанатів

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Емілі Ратажковскі без білизни - фото 1
Емілі Ратажковскі без білизни

Відома зірка Емілі Ратажковскі похизувалась розкішною фігурою в ефектному костюмчику без спіднього. Ця дівчина знає, як підкреслити свої форми і привернути увагу публіки.

28-річна американська бізнеследі, модель та акторка Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись значною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за розкішною дівчиною стежать більш як 24, 6 млн користувачів, і це зовсім не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів, а також не соромиться публікувати пікантні знімки.

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Нещодавно в Історіях Емілі заінтригувала своїх фанатів новим костюмом від власного бренду inamorata, який вирішила приміряти на себе. Не варто нагадувати, що зірка має ефектну фігуру, а відсутність спіднього лише це підкреслює.

instagram.com/inamoratawoman - фото 367619
instagram.com/inamoratawoman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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