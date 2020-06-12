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Знайди кота: вірусне фото спантеличило мережу

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Знайди кота: вірусне фото спантеличило мережу - фото 1

Мешканка Нью-Йорка Кейт Хіндс запропонувала користувачам мережі знайти її кота, проте багатьом не вдалося цього зробити. Знімок з великим стелажем книг, де й замаскувався її улюбленець, жінка оприлюднила в Twitter.

Багато хто взявся шукати кота на вірусному фото, проте їхні спроби виявилися марними. А дехто навіть заявив, що Кейт їх розігрує, і ніякої тварини на знімку немає.

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Знайди кота: вірусне фото спантеличило мережу - фото 409624

"Ми в глухому куті! Мій чоловік намагався (дуже сильно) і нарешті здався!" – написала користувачка під ніком Barbara Buono. "На фото точно є справжній кіт, а не статуетка або іграшка?" – поцікавилася NicoleJ Butler.

Після невдалих спроб знайти улюбленця Кейт, користувачі майже зовсім зневірилися, і тоді авторка фото сама розповіла, де був її кіт. Виявилося, що пухнастик солодко дрімав за телевізором, показуючи ззовні тільки лапку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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