Знайди кота: вірусне фото спантеличило мережу

Мешканка Нью-Йорка Кейт Хіндс запропонувала користувачам мережі знайти її кота, проте багатьом не вдалося цього зробити. Знімок з великим стелажем книг, де й замаскувався її улюбленець, жінка оприлюднила в Twitter.

Багато хто взявся шукати кота на вірусному фото, проте їхні спроби виявилися марними. А дехто навіть заявив, що Кейт їх розігрує, і ніякої тварини на знімку немає.

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"Ми в глухому куті! Мій чоловік намагався (дуже сильно) і нарешті здався!" – написала користувачка під ніком Barbara Buono. "На фото точно є справжній кіт, а не статуетка або іграшка?" – поцікавилася NicoleJ Butler.

Після невдалих спроб знайти улюбленця Кейт, користувачі майже зовсім зневірилися, і тоді авторка фото сама розповіла, де був її кіт. Виявилося, що пухнастик солодко дрімав за телевізором, показуючи ззовні тільки лапку.

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