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Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+)

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Голі дівчата і пейзажі від - фото 1
Голі дівчата і пейзажі від / dewaldo.de

Німецький фотограф створив відвертий календар з голими красунями, але їх не так легко побачити. Здається, це найкрасивіша оптична ілюзія цього року.

54-річний німецький фотограф та митець Йорг Дюстервальд вже понад 20 років створює особливі пейзажі, серед яких з природою зливаються і вродливі жінки. Щороку він випускає власний календар з прекрасними місцями рідної Німеччини, на яких можна оцінити не тільки флору, а й крутий бодіарт.

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На кожному кадрі митець розмістив по голій дівчині, але далеко не всі з першого погляду зможуть її відшукати серед виноградників. скель, пляжів та лісів. Випробуйте свої сили:

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427048

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427049

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427050

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427051

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427052

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427053

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427054

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427055

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427056

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427057

Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+) - фото 427058

Джерело всіх фото: dewaldo.de

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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