Знайдено єдиного у світі орангутанга-альбіноса: фото

Єдиний у світі орангутанг з альбінізмом живе в лісах острова Борнео. Зоозахисники випустили самку орангутанга у дику природу рік тому і тільки зараз вона була помічена. За словами вчених, тварина здорова і зуміла пристосуватися до життя в дикій природі.

Раніше орангутанга на ім'я Альба незаконно тримали в клітці як домашнього вихованця. Зоозахисники вилучили тварину і розмістили в розпліднику. Рік за Альбою спостерігали, а коли переконалися, що з нею все в порядку, випустили в природне місце існування.

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Перед цим Альбу вчили, як добувати собі їжу, як вибирати місце для сну, як себе захистити.

"Можливо, ми б ще довго з нею не зустрілися, якби Альба не почала спостереження" за іншими орангутангами. Річ у тому, що недавно з розплідника були випущені ще кілька приматів, і Альба, мабуть, хоче з ними подружитися", – поділилися зоологи.

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