Як насправді музика впливає на вашого домашнього улюбленця

Коти заспокоюються, коли їм включають музику. Але не просту і навіть не класичну, а спеціальну.

Вмикати треба запис зі звуками годування кошенят і муркотанням. До таких висновків прийшли американські вчені.

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Вони провели експеримент, в якому задіяли двадцять одну кішку. Всі тварини мали пройти три огляди у ветеринара з різницею у два тижні. Перед кожним прийомом кішкам включали або класичну музику або котячу музику, або не включали нічого.

З'ясувалося, що показники стресу і реакція на людину у кішок не відрізнялася перед початком огляду, а ось під час прийому і той і інший показник був нижче у кішок, які слухали котячу музику, в порівнянні з тими тваринами, яким включали класичну музику або не включали нічого. Котяча музика з'явилася завдяки американському композиторові Девіду Тейе.

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