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На березі річки у Британії виявили загадкову істоту

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Міссісіпські панцирники - фото 1
Міссісіпські панцирники / dailystar

У Великобританії жителі Уельсу виявили на березі річки мертву істоту, схожу відразу і на крокодила, і на рибу.

Фотографії загадкової істоти британці опублікували в соцмережі. Користувачі відразу почали гадати, хто це насправді.

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Так, було висловлено припущення, що це міссісіпський панцирник – велика риба, що мешкає в Північній і Центральній Америці. Фото навіть вивчили в Королівському товаристві захисту тварин від жорстокого поводження. Його представник заявив, що зоозахисники цими знімками стурбовані.

"Багато років утримання міссісіпських панцирників у неволі було заборонено. Це дуже складні в триманні тварини, оскільки вони можуть виростати дуже великими, і їхні потреби в неволі залишаються такі ж, як і в дикій природі", – заявив учений. Зазначимо, що міссісіпські панцирники виростають до 1,8 метра, їхня вага може досягати 45 кілограмів.

На березі річки у Британії виявили загадкову істоту - фото 389620

На березі річки у Британії виявили загадкову істоту - фото 389621

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Джерело: dailystar
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