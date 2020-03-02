На березі річки у Британії виявили загадкову істоту

У Великобританії жителі Уельсу виявили на березі річки мертву істоту, схожу відразу і на крокодила, і на рибу.

Фотографії загадкової істоти британці опублікували в соцмережі. Користувачі відразу почали гадати, хто це насправді.

І ще: Як насправді музика впливає на вашого домашнього улюбленця

Так, було висловлено припущення, що це міссісіпський панцирник – велика риба, що мешкає в Північній і Центральній Америці. Фото навіть вивчили в Королівському товаристві захисту тварин від жорстокого поводження. Його представник заявив, що зоозахисники цими знімками стурбовані.

"Багато років утримання міссісіпських панцирників у неволі було заборонено. Це дуже складні в триманні тварини, оскільки вони можуть виростати дуже великими, і їхні потреби в неволі залишаються такі ж, як і в дикій природі", – заявив учений. Зазначимо, що міссісіпські панцирники виростають до 1,8 метра, їхня вага може досягати 45 кілограмів.

Читайте також: Підстакотик: користувачі мережі сміються над новим автомобільним аксесуаром (фотофакт)