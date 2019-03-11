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Знайдено універсальний спосіб злому Wi-Fi

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Універсальний спосіб злому Wi-Fi - фото 1
Універсальний спосіб злому Wi-Fi

Всі пристрої, що мають можливість підключення до Wi-Fi, перебувають під загрозою злому, заявили вчені з бельгійського університету Левена. Експерти відзначили, що зламати можна абсолютно будь-який гаджет, з якого виходять в інтернет таким чином.

Так, роутери захищені від втручання технологією мережевої безпеки Wireless Protected Access 2 (WPA-2), яка вбудовується в сертифіковане обладнання з 2006 року. WPA-2 використовує новітні стандарти шифрування, а підключення до мережі відбувається в чотири фази.

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Буль-який гаджет можуть зламати через Wi-Fi - фото 313266
Буль-який гаджет можуть зламати через Wi-Fi

Однак для злому такого захисту хакери використовують програму Key Reinstallation Attacks (KRACK). При цьому дослідники стверджують, що незалежно від того, який пристрій людина використовує, хакери знаходять лазівки для злому саме в WPA-2, що ставить під загрозу всі гаджети.

Отримавши доступ до пристрою через Wi-Fi, зловмисники можуть зчитати всю інформацію про користувача, в тому числі паролі і дані банківської картки. Такі компанії, як Google і Apple, вже випустили оновлення для усунення такої вразливості.

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Джерело: arstechnica
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