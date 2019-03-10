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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Негайно видаліть ці додатки зі свого телефону

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Заміна деяких програм може допомогти заощадити вам гроші - фото 1
Заміна деяких програм може допомогти заощадити вам гроші / Digiday

Серед купи програм на смартфоні можуть бути не тільки ті, що займають зайве місце, але і такі, які просто небезпечні.

З додатками на зразок Twitter або Facebook цілком можна розпрощатися на користь їх браузерної версії. Ви практично не втратите нічого у функціональності. Зате докучливі оповіщення відійдуть на другий план. Крім того, якщо говорити про Facebook, то користувачі почали скаржитися на те, що воно дуже сильно саджає запас батареї.

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У налаштуваннях свого смартфона знайдіть статистику використання трафіку і подивіться, які програми з'їдають його найбільше. Якщо враховувати, що безліч тарифних планів не є безлімітними у передачі даних, видалення або заміна деяких програм навіть може допомогти заощадити вам гроші.

Негайно видаліть ці додатки зі свого телефону - фото 313101
Негайно видаліть ці додатки зі свого телефону

Нещодавно на спостереженні за користувачами зловили додаток Uber. Це було у 2017 році і з тих пір розробники виправили його, але все ж перевірити рівень допуску ваших програм до служб геолокації зайвим не буде.

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