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Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5
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Британська компанія Cable, яка займається дослідженнями зв'язку, склала рейтинг країн, в яких мобільний інтернет найдешевший. Відразу зазначимо, що Україна потрапила до першої п'ятірки.
Рейтинг очолила Індія. Після неї ідуть Киргизстан і Казахстан. Україна – на 4 місці. Згідно з даними, за 1 ГБ трафіку в нашій країні потрібно віддати 0,51 долара.
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До десятки країн з найдешевшим інтернетом також увійшли Руанда, Судан, Шрі-Ланка, Монголія, М'янма та Республіка Конго.
У дослідженні брали участь понад 230 країн. Результати ґрунтуються на аналізі тарифних планів у кожній країні та вартості одного гігабайта даних.
Зазначимо, що найдорожчий мобільний інтернет у країнах Північної Америки, Африки та Західної Європи: Канада – на 179 місці, Бельгія – 181 місце, США – 182 місце, Норвегія – 192 місце, Португалія – 195 місце. Останні у рейтингу – Екваторіальна Гвінея та Зімбабве (75,2 долара за ГБ інтернету).
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