Край світу: NASA показало знімок найвіддаленішого астероїда

Космічний апарат New Horizons передав на Землю знімок найвіддаленішого від Землі об'єкта, до якого коли-небудь добиралися космічні апарати. Об'єкт Ultima Thule, який формально відомий як астероїд 2014 MU69, розташований на відстані 6,5 мільярдів кілометрів від Землі.

Космічний апарат New Horizons наблизився до астероїда MU69, або Ultima Thule, і зробив детельний знімок. MU69 – найвіддаленіший об’єкт від Сонця, який коли-небудь був помічений людським зондом, а тому зображення з небесним тілом можна вважати знімками з краю світу. Втім, як виявилося, астероїд дуже схожий на людину.

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NEW: #UltimaThule, now in higher-res! Both lobes now show many intriguing light & dark patterns of unknown origin, which may reveal clues about how it was assembled during the formation of the #solarsystem! @NASANewHorizons https://t.co/KK3T8ZFt3u pic.twitter.com/ULsF6atWUH — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) 24 січня 2019 р.

New Horizons – автоматична міжпланетна станція і космічний апарат NASA, якому вдалося першим в історії людства наблизитися до Плутона. Зонд був запущений в космос ще в 2006 році, а до 2019 року приступив до виконання своєї останньої місії – дослідження пояса Койпера і спостереження за астероїдом MU69, відомим як Ultima Thule, або край світу.

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