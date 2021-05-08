Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Знайдено тварину, здатну регенерувати всі свої органи

  • 27
Polycarpa mytiligera - фото 1
Polycarpa mytiligera / livejournal

Асцидії, які мешкають в Ейлатській затоці, здатні відновлювати великі ділянки тіла, навіть якщо розділити істоту на три частини.

Фахівці з Тель-Авівського університету виявили, що асцидії Polycarpa mytiligera здатні відновлювати всі свої органи. Про це пише slashgear.

І ще: Коти люблять сидіти в коробках, навіть якщо вони намальовані: нове дослідження

Відкриття особливо дивне, якщо врахувати, що асцидії – хордові тварини, що мають спинний мозок. Вищий підтип хордових – це хребетні, до яких відносять і людей.

"Здатність регенерувати органи поширена в тваринному світі, і навіть серед хордових можна знайти тварин, які регенерують органи. Наприклад гекон здатний відростити новий хвіст. Але не всі системи організму. Тут ми знайшли хордових, які можуть регенерувати всі свої органи", – пояснює один з авторів дослідження Ноа Шенкар.

Як відзначили вчені, це перший випадок, коли настільки масштабна регенерація спостерігається у хордових, що ведуть поодинокий спосіб життя, що розмножуються виключно статевим шляхом.

Знайдено тварину, здатну регенерувати всі свої органи - фото 458575

Це цікаво: Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів

пропозиції партнерів
Новини