Знайдено тварину, здатну регенерувати всі свої органи

Асцидії, які мешкають в Ейлатській затоці, здатні відновлювати великі ділянки тіла, навіть якщо розділити істоту на три частини.

Фахівці з Тель-Авівського університету виявили, що асцидії Polycarpa mytiligera здатні відновлювати всі свої органи. Про це пише slashgear.

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Відкриття особливо дивне, якщо врахувати, що асцидії – хордові тварини, що мають спинний мозок. Вищий підтип хордових – це хребетні, до яких відносять і людей.

"Здатність регенерувати органи поширена в тваринному світі, і навіть серед хордових можна знайти тварин, які регенерують органи. Наприклад гекон здатний відростити новий хвіст. Але не всі системи організму. Тут ми знайшли хордових, які можуть регенерувати всі свої органи", – пояснює один з авторів дослідження Ноа Шенкар.

Як відзначили вчені, це перший випадок, коли настільки масштабна регенерація спостерігається у хордових, що ведуть поодинокий спосіб життя, що розмножуються виключно статевим шляхом.

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