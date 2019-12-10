Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Знайдено найвищого собаку в світі: приголомшливі фото

  • 62
Найвищий собака - фото 1
Найвищий собака / business

Цей чималий пес встановив офіційний рекорд. Лишень подивіться на нього!

Марк Твен одного разу сказав: Якщо ви зустрінете голодного собаку і нагодуйте його, то він не вкусить вас. Це принципова різниця між собакою і людиною. Ці слова великого американського автора, безсумнівно, змусять вас думати про велич псів.

І ще: Наскільки ви розумієте котів: тест від канадських учених

Згідно з Guinness World Records, найвищою собакою у світі був Зевс, дог, якого офіційно виміряли в 2011 році і його зріст становив 1,118 метра. Зевс належав Деніз Дурелаг і її сім'ї з Осего, штат Мічиган, США.

Попри свій зріст Зевс був дуже спокійним, він добре ладнав з людьми і тваринами, був дуже ніжним. Але, на жаль, Зевс помер у вересні 2014 року у віці п'яти років.

Знайдено найвищого собаку в світі: приголомшливі фото - фото 373418

Знайдено найвищого собаку в світі: приголомшливі фото - фото 373419

Знайдено найвищого собаку в світі: приголомшливі фото - фото 373420

Знайдено найвищого собаку в світі: приголомшливі фото - фото 373421

Читайте також: Так робив кожен: мем з котом розсмішив Reddit

Джерело: business
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2397
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1501
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • 08 грудня, 15:51
  • 306
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне