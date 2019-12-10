Знайдено найвищого собаку в світі: приголомшливі фото

Цей чималий пес встановив офіційний рекорд. Лишень подивіться на нього!

Марк Твен одного разу сказав: Якщо ви зустрінете голодного собаку і нагодуйте його, то він не вкусить вас. Це принципова різниця між собакою і людиною. Ці слова великого американського автора, безсумнівно, змусять вас думати про велич псів.

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Згідно з Guinness World Records, найвищою собакою у світі був Зевс, дог, якого офіційно виміряли в 2011 році і його зріст становив 1,118 метра. Зевс належав Деніз Дурелаг і її сім'ї з Осего, штат Мічиган, США.

Попри свій зріст Зевс був дуже спокійним, він добре ладнав з людьми і тваринами, був дуже ніжним. Але, на жаль, Зевс помер у вересні 2014 року у віці п'яти років.

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