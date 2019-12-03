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Наскільки ви розумієте котів: тест від канадських учених

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Чи розуміють котів їх господарі - фото 1
Чи розуміють котів їх господарі

Науковці вигадали тест, який дозволяє показати рівень того, як люди знають емоції котів. І пройти його успішно зможе далеко не кожен!

Канадські учені організували масштабне дослідження за участю понад 6 тисяч власників котів з більш як 80 країн світу. А все для того, щоб визначити, чи розуміють люди міміку своїх улюбленців. Виявилось, що все значно гірше, аніж можна було подумати, адже коти вже дуже давно стане особливою частинкою життя людей та мережі.

І ще: Як швидко пройти лабіринт: відео з хом'яком розвеселило мережу

Річ у тому, що піддослідним потрібно було переглянути 20 відео з пухнастиками та визначити, чи задоволені вони, чи ні. Однак таке завдання виявилось провальним, адже тільки 13% людей дали більш як 15 правильних відповідей. До слова, найкраще виконували креативний тест саме молоді люді, а також прекрасна стать. Тому фахівці дійшли до висновку, що справді можна визначити емоції домашніх улюбленців за мімікою, однак щастить далеко не всім господарям.

via GIPHY

Якщо ви хочете перевірити власні уміння "читати" котячі мордочки, то тут можете спробувати пройти скорочену версію тестів з 8 роликів. Відзначимо, що її проходять майже все, а от повний варіант не під силу навіть ветеринарам.

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Джерело: iod.media
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