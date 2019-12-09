Так робив кожен: мем з котом розсмішив Reddit

У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного мему з котом та нявчанням. Так кожен, у кого є кіт, і навіть ті, у кого його нема!

На платформі Reddit користувач з ніком Gutarg опублікував веселий мем з котом та підписом "Давай, людино, ти можеш краще", який за лічені години зібрав понад 37 тисяч переглядів. Допис опинився у топах не просто так, адже на знімку можна побачити скривлену мордочку доволі харизматичного кота. Хто ж хоча б раз не намагався "розмовляти" з пухнастиками їхньою мовою?

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"Я: няв

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