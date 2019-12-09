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Так робив кожен: мем з котом розсмішив Reddit

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Мем з котом - фото 1
Мем з котом

У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного мему з котом та нявчанням. Так кожен, у кого є кіт, і навіть ті, у кого його нема!

На платформі Reddit користувач з ніком Gutarg опублікував веселий мем з котом та підписом "Давай, людино, ти можеш краще", який за лічені години зібрав понад 37 тисяч переглядів. Допис опинився у топах не просто так, адже на знімку можна побачити скривлену мордочку доволі харизматичного кота. Хто ж хоча б раз не намагався "розмовляти" з пухнастиками їхньою мовою?

І ще: Типовий Нью-Йорк: відео з метро в Брукліні підкорило мережу

"Я: няв
Мій кіт: почув 10 граматичних помилок в моєму одному "няу"

Cmon hoomam, you can do better from r/memes

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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