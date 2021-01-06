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У Китаї зі снігу зліпили 50-метровий авіаносець: вражаюче відео

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У Китаї зі снігу зліпили 50-метровий авіаносець: вражаюче відео - фото 1

У Китайському Харбіні команда з 19 людей виліпила зі снігу 50-метровий корабель. На створення снігової скульптури ентузіасти витратили три тижні.

Відзначається, що висота і ширина снігового корабля складають 10 метрів. А його прообразом послужив перший китайський авіаносець Ляолін. Автори скульптури не тільки ретельно опрацювали деталі надбудови і винищувачів на льотній палубі, а й вирізали зі снігу буруни під носом корабля.

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Джерело: youtube
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