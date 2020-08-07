Знайдено найхолодніше місце на Землі

Екологи виявили на Землі найхолодніше місце. Пошуками найхолоднішого місця Землі екологи займалися з 2003 року!

Фахівці знайшли точку, де температура опускається нижче нуля до -92 ...- 94°С.

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Дослідники зазначають, що найхолодніше місце на планеті розташоване на крижаному гребені, що з'єднує Купол Аргус і Купол Фуджі. Ці точки розташовані на вершині льодового щита в східній частині Землі Королеви Мод в Антарктиді. Там вчені знайшли западини глибиною від 2 до 4 метрів. У них збирається вкрай холодне повітря близько -94°С. Фахівці наголошують, що якщо необережно вдихнути при такій температурі, то можна отримати опіки.

Раніше рекордно низькою температурою на Землі вважався показник в -89,2°С. Він був зафіксований на дослідницькій станції Схід в 1983 році в Антарктиці.

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