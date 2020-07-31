Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У Бельгії з'явилися намети на деревах: атмосферні фото

  • 20
У Бельгії з'явилися намети на деревах: атмосферні фото - фото 1

У Бельгії в провінції Лімбург туристи можуть відпочити в краплеподібних наметах, які розташовані на деревах. Незвичайні споруди спочатку були арт-експонатами фестивалю Pit Landscape art.

Намети у вигляді крапель спочатку були встановлені як художня інсталяція нідерландського художника Дре Вапенаара. Вони були частиною фестивалю Pit Landscape art. Зараз мандрівники можуть зупинитися на відпочинок у таких палатках з 1 квітня до 30 вересня.

І ще: Архітектор відтворила шість об'єктів ЮНЕСКО, яким загрожує зникнення: відеовізуалізація

Намети мають вікна, матрац, лавку і місця для зберігання речей. Такі маленькі "помешкання" розташовані недалеко від замку Хекс.

Туристи також можуть скористатися двома велосипедними доріжками, які проходять через ставок. Довжина стежки складає близько 200 метрів.

У Бельгії з'явилися намети на деревах: атмосферні фото - фото 418465
У Бельгії з'явилися намети на деревах: атмосферні фото - фото 418463
У Бельгії з'явилися намети на деревах: атмосферні фото - фото 418462
У Бельгії з'явилися намети на деревах: атмосферні фото - фото 418464

Читайте також: Мандрівники назвали ідеальну країну для відпочинку

Джерело: lonelyplanet
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • Вчора, 14:12
  • 88
Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
  • 26 липня, 17:30
  • 1869
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • Вчора, 18:00
  • 180
Загрузка...
Новини