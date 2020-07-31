У Бельгії з'явилися намети на деревах: атмосферні фото

У Бельгії в провінції Лімбург туристи можуть відпочити в краплеподібних наметах, які розташовані на деревах. Незвичайні споруди спочатку були арт-експонатами фестивалю Pit Landscape art.

Намети у вигляді крапель спочатку були встановлені як художня інсталяція нідерландського художника Дре Вапенаара. Вони були частиною фестивалю Pit Landscape art. Зараз мандрівники можуть зупинитися на відпочинок у таких палатках з 1 квітня до 30 вересня.

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Намети мають вікна, матрац, лавку і місця для зберігання речей. Такі маленькі "помешкання" розташовані недалеко від замку Хекс.

Туристи також можуть скористатися двома велосипедними доріжками, які проходять через ставок. Довжина стежки складає близько 200 метрів.

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