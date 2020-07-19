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Африканський континент розламається на дві частини: заява вчених

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Африка розділиться на дві частини - фото 1
Африка розділиться на дві частини

В Ефіопській пустелі з'явилась тріщина, яка з кожним роком розростається, і це дуже бентежить науковців. Такий хід справ може закінчитись розпадом Африки на дві частини.

Науковці схвильовані збільшенням тріщини у більше як 56 кілометрів посеред Ефіопської пустелі, яку зафіксували ще у 2005 році. А нові супутникові дані показують, що варто готуватись до розпаду африканського континенту на дві частини. Але й на цьому зміни не закінчаться, адже між половинами може виникнути новий океан.

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"Це єдине місце на Землі, де ви можете вивчити, як континентальний риф стає океанічним рифом", – пояснює доктор філософії Університету Лідса у Великій Британії Крістофер Мур. Він регулярно відстежує вулканічну активність Східної Африки, яка пов'язана із розділенням континенту.

University of Rochester - фото 416466
University of Rochester

Але не варто уявляти, як за лічені роки Африка розділиться, адже для появи зовсім нового океану потрібно щонайменше 5-19 мільйонів років. Зате розташування цього регіону посеред трьох тектонічних плат зараз дозволяє науковцям досліджувати цей процес.

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Джерело: hromadske
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