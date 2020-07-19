Африканський континент розламається на дві частини: заява вчених

В Ефіопській пустелі з'явилась тріщина, яка з кожним роком розростається, і це дуже бентежить науковців. Такий хід справ може закінчитись розпадом Африки на дві частини.

Науковці схвильовані збільшенням тріщини у більше як 56 кілометрів посеред Ефіопської пустелі, яку зафіксували ще у 2005 році. А нові супутникові дані показують, що варто готуватись до розпаду африканського континенту на дві частини. Але й на цьому зміни не закінчаться, адже між половинами може виникнути новий океан.

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"Це єдине місце на Землі, де ви можете вивчити, як континентальний риф стає океанічним рифом", – пояснює доктор філософії Університету Лідса у Великій Британії Крістофер Мур. Він регулярно відстежує вулканічну активність Східної Африки, яка пов'язана із розділенням континенту.

University of Rochester

Але не варто уявляти, як за лічені роки Африка розділиться, адже для появи зовсім нового океану потрібно щонайменше 5-19 мільйонів років. Зате розташування цього регіону посеред трьох тектонічних плат зараз дозволяє науковцям досліджувати цей процес.

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