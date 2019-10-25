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Знайдено найгучнішу пташку на планеті
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Мешканець амазонських джунглів одновусий дзвонар видає найгучніший крик серед птахів.
За даними вчених, трелі дзвонаря під час залицяння за самкою досягають тієї ж гучності, що і пневматична дрель.
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Вченим вдалося записати спів самця одновусого дзвонаря в бразильському штаті Рорайма. За даними вчених, спів досягав 125 децибелів. Це втричі голосніше, ніж звуки, що видають галасливі піхи (Lipaugus vociferans), які раніше вважалися рекордсменами.
Дослідники припустили, що незвичайний поклик може бути результатом статевого відбору. Однак неясно, як самки витримують такі гучні звуки, оскільки під час співу вони стоять всього на відстані метра від самця.
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