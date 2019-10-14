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Учені спростували популярний міф про котів
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Американські дослідники вирішили нарешті попрощатися з одним із найпопулярніших міфів про котів, у який досі вірять чимало людей, серед яких і власники цих пухнастиків. Детальніше читайте далі.
Учені з Університету Орегону дійшли до висновку, що коти насправді люблять своїх власників не менше, аніж собаки. Хоча заведено вважати, що ці тварини значно байдужіші до людей.
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"Я завжди знала, що кішки люблять взаємодіяти зі мною. Однак в науці знання без експериментальної перевірки – ніщо", – пояснює спеціаліст з поведінки тварин та один з провідних авторів дослідження Крістін Вітале. Її зацікавила тема прив'язаності котів до людей ще у 2017 році. Відтоді вони регулярно проводить дослідження щодо вподобань пухнастиків.
Цьогоріч вона разом з колегами вирішила перевірити, чи справді коти відчувають прив'язаність до своїх господарів, тому вона запросила власників 79 кошенят та 38 дорослих котів.
Люди повинні були зайти до незнайомої кімнати зі своїми улюбленцями, а через дві хвилин покинути пухнастиків наодинці. Ще через 2 хвилини господарі поверталися. Весь час за реакцією тварин уважно стежили учені. Виявилось, що після повернення власників 2/3 котів одразу ж побігли до них, а тоді продовжили займатись своїми справами, періодично перевіряючи, чи досі господар поряд. За словами науковців, це вказує на міцний емоційний контакт тварин з людьми.
Деякі ж піддослідні не бачили своїх господарів у якості джерела безпеки, однак все одно позитивно ставились до їх повернення. Майже такі ж результати показало аналогічне дослідження за участю собак.
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