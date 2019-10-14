Учені спростували популярний міф про котів

Американські дослідники вирішили нарешті попрощатися з одним із найпопулярніших міфів про котів, у який досі вірять чимало людей, серед яких і власники цих пухнастиків. Детальніше читайте далі.

Учені з Університету Орегону дійшли до висновку, що коти насправді люблять своїх власників не менше, аніж собаки. Хоча заведено вважати, що ці тварини значно байдужіші до людей.

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"Я завжди знала, що кішки люблять взаємодіяти зі мною. Однак в науці знання без експериментальної перевірки – ніщо", – пояснює спеціаліст з поведінки тварин та один з провідних авторів дослідження Крістін Вітале. Її зацікавила тема прив'язаності котів до людей ще у 2017 році. Відтоді вони регулярно проводить дослідження щодо вподобань пухнастиків.

Цьогоріч вона разом з колегами вирішила перевірити, чи справді коти відчувають прив'язаність до своїх господарів, тому вона запросила власників 79 кошенят та 38 дорослих котів.

Коти прив'язуються до людей, як і собаки

Люди повинні були зайти до незнайомої кімнати зі своїми улюбленцями, а через дві хвилин покинути пухнастиків наодинці. Ще через 2 хвилини господарі поверталися. Весь час за реакцією тварин уважно стежили учені. Виявилось, що після повернення власників 2/3 котів одразу ж побігли до них, а тоді продовжили займатись своїми справами, періодично перевіряючи, чи досі господар поряд. За словами науковців, це вказує на міцний емоційний контакт тварин з людьми.

Деякі ж піддослідні не бачили своїх господарів у якості джерела безпеки, однак все одно позитивно ставились до їх повернення. Майже такі ж результати показало аналогічне дослідження за участю собак.

Як коти ставляться до людей

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