Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Знайдено найдавнішу на Карибах жабу: як вона виглядає

  • 11
Жаба - фото 1
Жаба / sciencedaily

На території Пуерто-Ріко вчені виявили останки жаби, що жила в епоху раннього олігоцену.

Жаба коки (лат. Eleutherodactylus coqui) є одним з неофіційних символів Пуерто-Ріко. Вченим вдалося знайти скам'янілу кістку жаби в ході експедиції в 2012 році. Маленькі, легкі кістки жаб зазвичай погано зберігаються, тим більше в спекотному, вологому кліматі тропіків. Тому знахідка стала особливо важливою для вчених.

І ще: Лисиця вкрала телефон і стала зіркою: кумедне відео

Як виявилося, кістка належала жабі з роду листових (лат. Eleutherodactylus). Вивчення знахідки дозволило встановити вік: близько 29 мільйонів років. Це найстаріше свідчення існування листових жаб на острові. Раніше звання найдавнішої жаби Карибського басейну належало скам'янілим останкам віком 15-20 мільйонів років, знайденим в 1987 році в Домініканській Республіці.

Вчені вважають, що перші листові жаби прибули на Карибські острови з Південної Америки. Сьогодні налічується близько 200 видів жаб роду Eleutherodactylus.

Знайдено найдавнішу на Карибах жабу: як вона виглядає - фото 397413

Читайте також: У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото

Джерело: sciencedaily
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • 09 квітня, 14:00
  • 4138
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2304
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 636
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне