Знайдено найдавнішу на Карибах жабу: як вона виглядає

На території Пуерто-Ріко вчені виявили останки жаби, що жила в епоху раннього олігоцену.

Жаба коки (лат. Eleutherodactylus coqui) є одним з неофіційних символів Пуерто-Ріко. Вченим вдалося знайти скам'янілу кістку жаби в ході експедиції в 2012 році. Маленькі, легкі кістки жаб зазвичай погано зберігаються, тим більше в спекотному, вологому кліматі тропіків. Тому знахідка стала особливо важливою для вчених.

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Як виявилося, кістка належала жабі з роду листових (лат. Eleutherodactylus). Вивчення знахідки дозволило встановити вік: близько 29 мільйонів років. Це найстаріше свідчення існування листових жаб на острові. Раніше звання найдавнішої жаби Карибського басейну належало скам'янілим останкам віком 15-20 мільйонів років, знайденим в 1987 році в Домініканській Республіці.

Вчені вважають, що перші листові жаби прибули на Карибські острови з Південної Америки. Сьогодні налічується близько 200 видів жаб роду Eleutherodactylus.

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