У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото

Двоє нью-йоркців, що живуть через дорогу один від одного, познайомилися під час карантину. У цьому їм допоміг кіт і інтернет.

Редактор телеканалу CBS Кріс Тауерс, у якого є великий білий кіт, одного разу зауважив у сусідньому вікні табличку з написом "Привіт! Як звуть білого кота?".

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Тауерс вирішив відповісти і приклеїв на своє вікно напис з ім'ям кота – Девід Боуї. У своєму твіттері він поділився фотографіями написів, зазначивши, що це підняло йому настрій. Його пост вже зібрав понад 650 тисяч лайків.

Він також виклав ще декілька фото свого кота.

Завдяки соцмережі з'ясувалося, що сусідку Тауерса звуть Ліззі Бартлет.

А ось так виглядає напис Ліззі з її будинку:

Через твіттер Тауерс запропонував Бартлет зустрітися в реалі, коли закінчиться пандемія, і вона погодилася.

Але це ще не все! Ліззі відповів ще один її сусід (або сусідка) навпроти. Під вікном поверхом нижче Тауерса з'явився напис з ім'ям ще одного кота – Ванілла Айс.

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