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У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото

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Кіт на вікні став причиною знайомства - фото 1
Кіт на вікні став причиною знайомства

Двоє нью-йоркців, що живуть через дорогу один від одного, познайомилися під час карантину. У цьому їм допоміг кіт і інтернет.

Редактор телеканалу CBS Кріс Тауерс, у якого є великий білий кіт, одного разу зауважив у сусідньому вікні табличку з написом "Привіт! Як звуть білого кота?".

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У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото - фото 394699

Тауерс вирішив відповісти і приклеїв на своє вікно напис з ім'ям кота – Девід Боуї. У своєму твіттері він поділився фотографіями написів, зазначивши, що це підняло йому настрій. Його пост вже зібрав понад 650 тисяч лайків.

У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото - фото 394701

Він також виклав ще декілька фото свого кота.

У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото - фото 394706
У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото - фото 394705

Завдяки соцмережі з'ясувалося, що сусідку Тауерса звуть Ліззі Бартлет.

У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото - фото 394700

А ось так виглядає напис Ліззі з її будинку:

У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото - фото 394698

Через твіттер Тауерс запропонував Бартлет зустрітися в реалі, коли закінчиться пандемія, і вона погодилася.

У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото - фото 394702
У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото - фото 394703

Але це ще не все! Ліззі відповів ще один її сусід (або сусідка) навпроти. Під вікном поверхом нижче Тауерса з'явився напис з ім'ям ще одного кота – Ванілла Айс.

У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото - фото 394704

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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