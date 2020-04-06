Лисиця вкрала телефон і стала зіркою: кумедне відео

Домашні улюбленці завжди не рівно дихають до техніки, адже саме вона забирає найбільше уваги у їхніх господарів. Але у цієї дівчини з пухнастиків лише лисиця, яка знає, як позбутись смартфона. Зацініть!

На Youtube-каналі SaveAFox з'явилось смішне відео з лисицею Діксі, яка вирішила зіпсувати тренування своєї власниці. Дівчина саме збиралась зняти на відео заняття спортом на свіжому повітрі, коли рудий пухнастик просто вхопив смартфон та почав тікати.

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Після пробіжки лисиця взялась закопувати гаджет, але власниця встигла врятувати свій телефон від поховання у землі. Однак родзинкою запису є саме кумедні звуки та поведінка Діксі, якій точно припали до душі такі розваги. І користувачам мережі також, адже ролик за короткий час зібрав понад пів мільйона переглядів! Вмикайте зі звуком:

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