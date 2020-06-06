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Знайдено найдавніший храм майя: як він виглядає

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Археолог - фото 1
Археолог / phys

Міжнародна група вчених виявила найбільший і найдавніший храм майя, відомий нині. Дивіться цікаве відео!

Ділянка, яку вчені назвали Агвада-Фенікс, розташована на кордоні Мексики і Гватемали. Стародавня споруда була прихована під поверхнею землі. Виявити об'єкт вдалося за допомогою лазерних радарів, встановлених на літаку.

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Розкопки дозволили провести радіовуглецеве датування 69 зразків деревного вугілля і визначити час побудови споруди: між 1000 і 800 роками до нашої ери. Для порівняння недавня знахідка стародавнього церемоніального центру на плато Сейбаль в Гватемалі була датована 950 роком до нашої ери і раніше вважалася найстаршою серед споруд майя.

Відкриття привело до важливого висновку. Археологи традиційно вважали, що цивілізація майя розвивалася поступово. Досі вважалося, що невеликі села майя почали з'являтися між 1000 і 350 роками до нашої ери. Однак виявлення древніх і неймовірно великих споруд на території Сейбаль і Агвада-Фенікс ставлять під сумнів цю точку зору.

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Храм майя

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Джерело: phys
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