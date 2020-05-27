У США розкрили 105-річну капсулу часу: що всередині?

У США розкрили капсулу часу, закладену на Арлінгтонському національному кладовищі 105 років тому.

13 жовтня 1915 року президент США Вудро Вільсон заклав перший камінь в підставу меморіального амфітеатру на Арлінгтонському національному кладовищі. Всередині був захований мідний ящик, наповнений предметами, що символізують американське життя в рік початку будівництва.

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Будівництво амфітеатру було закінчено в 1920 році. Через сто років після цього капсула була піднята і розкрита. Її вміст можна побачити на офіційному сайті меморіального комплексу. Серед артефактів копії Декларації незалежності і Конституції Сполучених Штатів, американський прапор, монети, марки, карта Вашингтона, фотографія Вудро Вільсона з автографом, чотири місцеві газети, Біблія і брошура під назвою Мертвий конфедерат.

Примітно, що капсула на деякий час покидала своє місце. У 1974 році, під час реконструкції амфітеатру, закладний камінь був переміщений на тимчасове зберігання в Національний архів.

Капсула

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