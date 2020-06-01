Фотограф відтворив точний портрет Наполеона

Голландський фотограф Бас Утервайк зумів відтворити точний портрет великого французького полководця XIX століття, імператора Наполеона Бонапарта.

Своє творіння житель Амстердама опублікував в Twitter.

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"Я створив це обличчя Наполеона Бонапарта, ґрунтуючись на декількох картинах з його зображенням", – зазначив Утервайк. За його словами, досягти такого результату йому допоміг сервіс зі штучним інтелектом Art Breeder. При цьому одяг на зображенні взятий з портрета французького художника Жака-Луї Давида 1812 року.

Наполеон

Варто зазначити, що схожу процедуру нещодавно виконали і з обличчям Робесп'єра. 3D-модель портрета великого француза була створена на основі його посмертної маски.

Робесп'єр

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