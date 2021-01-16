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Знайдено найдавніше зображення тварини
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На індонезійському острові Сулавесі виявлено найдавніше у світі зображення тварини!
На стінах карстової печери Леанг-Тедонгнге вчені виявили зображення дикої свині в натуральну величину.
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Відкриття було зроблено у 2017 році. І ось зараз фахівці встановили вік знахідки: 45 000 років. Виявлений малюнок став найбільш раннім свідченням заселення цього регіону людиною.
Розмір виконаного охрою малюнка 136 на 54 сантиметри. Поруч із задніми лапами свині збереглися два відбитки рук художника. Повний опис знахідки наводиться в журналі Science Advances.
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