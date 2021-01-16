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Знайдено найдавніше зображення тварини

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Зображення - фото 1
Зображення / phys

На індонезійському острові Сулавесі виявлено найдавніше у світі зображення тварини!

На стінах карстової печери Леанг-Тедонгнге вчені виявили зображення дикої свині в натуральну величину.

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Відкриття було зроблено у 2017 році. І ось зараз фахівці встановили вік знахідки: 45 000 років. Виявлений малюнок став найбільш раннім свідченням заселення цього регіону людиною.

Розмір виконаного охрою малюнка 136 на 54 сантиметри. Поруч із задніми лапами свині збереглися два відбитки рук художника. Повний опис знахідки наводиться в журналі Science Advances.

Знайдено найдавніше зображення тварини - фото 443394

Знайдено найдавніше зображення тварини - фото 443395

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Джерело: phys
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