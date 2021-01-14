Як виглядає типовий ранок власника собаки: відео

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже своїм виглядом чи поведінкою вони можуть здивувати та підняти настрій всього за мить. І цей пес не став винятком з правил!

На платформі Reddit користувач з ніком VLStetson поділився кумедним відео під назвою "Доброго ранку", яку змушує усміхатись. За короткий час допис почав підійматись у тренди, зібравши понад сотню коментарів та майже 33 тисячі балів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як домашній улюбленець чує, що його господар прокинувся. А вже за кілька секунд нетерпляче сидить на ліжку та чекає, коли ж вони разом підуть поснідати або погуляти. Як відзначили коментатори, так виглядає типовий ранок всіх господарів собак, адже пухнастики завжди дуже радіють, коли власник прокидається. А якщо ж він вирішив поспати довше, то варто готуватись до атаки!

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