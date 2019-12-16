Знайдено місце для висадки людей на Марсі

Американські астрономи виявили підходяще місце для висадки пілотованої місії на Марсі. Одним з основних критеріїв вибору місця є безпека. Також важлива наявність води.

На думку вчених, відмінне місце для висадки розташоване в районі рівнини Аркадія. Там рівна велика поверхня, а також великі запаси льоду. Його можна буде добути навіть за допомогою звичайної лопати.

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Астрономи відзначили, що можливість поповнити запаси води на Марсі дозволить знизити вагу корабля, витрату палива і навіть його вартість.

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