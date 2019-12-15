Сонячний зонд NASA зняв примарні сліди астероїда

Апарату NASA Parker Solar Probe, який досліджує Сонце, нарешті вдалося отримав знімок слідів астероїда Фаетон, який довгий час не вдавалося зловити.

Фаетон – знаменитий, хоча і невеликий навколоземний астероїд з групи аполлонів, що належить до спектрального класу B з дуже витягнутою орбітою. Під час руху навколо Сонця він перетинає орбіти всіх планет земної групи. Ширина Фаетона складає приблизно 5,8 кілометра і, можливо, це комета, яку захопило в полон наше Сонце.

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Один з найпотужніший метеорних потоків, Гемініди, можливо, пов'язаний з Фаетоном, вважають вчені. В результаті невідомого космічного катаклізму астероїд знайшов хвіст з безлічі уламків. Це явище зумів зайняти Parker Solar Probe (апарат NASA, призначений для вивчення Сонця) за допомогою камери WISPR; за словами дослідників, вони впевнені, що зонд побачив частину метеорного потоку.

У 2022 році Японія розраховує відправити для дослідження Фаетона апарат Destiny+: зокрема, зонд має вивчити пил, який викидає об'єкт.

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