Знайдено місце, де Ван Гог працював над своєю останньою картиною

Завдяки старій поштовій листівці мистецтвознавці змогли визначити точне місце, де Вінсент Ван Гог працював над своєю останньою картиною незадовго до смерті 27 липня 1890 року.

За кілька годин до фатального пострілу в серце, Ван Гог вийшов на прогулянку з матеріалами для малювання. Його останньою роботою стала картина під назвою Коріння дерев, яку художник так і не встиг завершити.

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Через 130 років мистецтвознавець Вутер ван дер Веен, науковий керівник некомерційної організації Інститут Ван Гога, зміг визначити точне місце, зображене на картині. У цьому йому допомогла листівка, надрукована між 1900 і 1910 роком і названа Овер-сюр-Уаз, вулиця Добіньї. На ній зображено чоловіка з велосипедом, що йде уздовж пагорба, біля основи якого видно оголені корені дерев. На думку фахівців, фотографія була зроблена максимум через 10 років після смерті Ван Гога.

Вутер ван дер Веен зв'язався з експертами Музею Ван Гога в Амстердамі, які разом з дендрологом порівняли два зображення. Фахівці прийшли до висновку, що саме це місце було зображено на останній картині художника. Місце, про яке йде мова, знаходиться в 150 метрах від готелю Auberge Ravoux, де Ван Гог провів останні дні. Найбільше дерево досі можна впізнати завдяки картині. На цьому місці тепер встановлено меморіальну дошку. Для захисту ділянки була зведена дерев'яна огорожа.

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