Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Знайдено місце, де Ван Гог працював над своєю останньою картиною

  • 28
Ван Гог - фото 1
Ван Гог / thehistoryblog

Завдяки старій поштовій листівці мистецтвознавці змогли визначити точне місце, де Вінсент Ван Гог працював над своєю останньою картиною незадовго до смерті 27 липня 1890 року.

За кілька годин до фатального пострілу в серце, Ван Гог вийшов на прогулянку з матеріалами для малювання. Його останньою роботою стала картина під назвою Коріння дерев, яку художник так і не встиг завершити.

І ще: Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують

Через 130 років мистецтвознавець Вутер ван дер Веен, науковий керівник некомерційної організації Інститут Ван Гога, зміг визначити точне місце, зображене на картині. У цьому йому допомогла листівка, надрукована між 1900 і 1910 роком і названа Овер-сюр-Уаз, вулиця Добіньї. На ній зображено чоловіка з велосипедом, що йде уздовж пагорба, біля основи якого видно оголені корені дерев. На думку фахівців, фотографія була зроблена максимум через 10 років після смерті Ван Гога.

Знайдено місце, де Ван Гог працював над своєю останньою картиною - фото 420503

Вутер ван дер Веен зв'язався з експертами Музею Ван Гога в Амстердамі, які разом з дендрологом порівняли два зображення. Фахівці прийшли до висновку, що саме це місце було зображено на останній картині художника. Місце, про яке йде мова, знаходиться в 150 метрах від готелю Auberge Ravoux, де Ван Гог провів останні дні. Найбільше дерево досі можна впізнати завдяки картині. На цьому місці тепер встановлено меморіальну дошку. Для захисту ділянки була зведена дерев'яна огорожа.

Знайдено місце, де Ван Гог працював над своєю останньою картиною - фото 420504
Знайдено місце, де Ван Гог працював над своєю останньою картиною - фото 420502

Це цікаво: Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду

Джерело: thehistoryblog
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
  • 06 серпня, 11:50
  • 174
Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
  • 09 серпня, 17:25
  • 1500
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 2245
Загрузка...
Новини