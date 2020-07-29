Знайдено місце, де Ван Гог намалював свою останню картину: фотофакт

У Франції виявили місце, де була написана картина "Коріння дерев" – остання робота Вінсента Ван Гога. Відкриття зробив Вутер ван дер Він – мистецтвознавець, науковий керівник некомерційної організації "Інститут Ван Гога".

Зображене на полотні місце розташоване у французькому селі Овер-сюр-Уаз, де художник провів останні місяці життя. Виявити його вдалося за допомогою листівки 1900-1910 років, на якій зображений схил пагорба і дерева. Ван дер Він показав зображення дослідникам з Музею Ван Гога, а також дендрологу, який спеціалізується на історичній рослинності. Вони прийшли до висновку, що на листівці "дуже ймовірно" зображено те саме місце, що й на картині.

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Сонячне світло, написане Ван Гогом, вказує на те, що останні мазки пензля зроблені ближче до кінця дня. Це дає нам більше інформації про хід того драматичного дня, що закінчився самогубством, – розповів Вутер ван дер Він.

У заяві музею кажуть, що найтовстіший зі стовбурів, зображених на картині, як і раніше можна побачити в Овер-сюр-Уаз. На місці встановили дерев'яну конструкцію з цитатами Вінсента з листів братові Тео.

Відкриття представили за день до 130-ї річниці з дня смерті художника. Ван Гог помер в ніч на 29 липня 1890 року через два днів після того, як вистрілив у себе. Однак є і альтернативна версія його смерті, згідно з якою його застрелили підлітки.

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