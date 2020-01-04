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В Іонічному морі знайшли корабель часів Іісуса Христа

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Сліди корабельної аварії - фото 1
Сліди корабельної аварії / greekreporter

Біля берегів грецького острова Кефалонія в Іонічному морі грецькі фахівці виявили сліди корабельної аварії, що сталася на рубежі першого століття до нашої ери і першого століття нашої ери.

Досліджуючи морське дно навколо острова за допомогою гідролокатора, фахівці виявили останки затонулого судна недалеко від рибальського села Фіськардо.

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Дослідникам вдалося знайти близько шести тисяч глиняних посудин, в яких перевозили напої і продукти. Від самого судна зберігся фрагмент довжиною близько 30 метрів.

За словами фахівців, знайдений торговий корабель – один з чотирьох найбільших суден аналогічного віку, коли-небудь виявлених в Середземному морі. Найбільший з них досягав в довжину 40 метрів, тоді як середня довжина судів того часу становила 15-20 метрів. Знахідка свідчить про те, що в стародавні часи в Фіськардо був порт, який міг мати важливе значення. Раніше в цьому районі археологи виявили руїни будинків, купалень і амфітеатр, які використовувалися між 146 роком до нашої ери і 330 роком нашої ери.

В Іонічному морі знайшли корабель часів Іісуса Христа - фото 378109

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Джерело: greekreporter
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