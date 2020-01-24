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Як виглядає найнебезпечніше місто-примара у серці Європи

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Балестрино - фото 1
Балестрино / ct

Балестрино – місто-привид, розташоване в 70 км на південний схід від Генуї, Італія. Історія міста сягає одинадцятого століття.

Колись це було жваве італійське містечко. Балестрино було населене провінційними жителями, які займалися в основному вирощуванням оливок, але тепер це місто повністю вимерло.

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Причиною тому стала серія землетрусів і зсувів, що в кінцевому підсумку привела до евакуації міста в далекому 1954 році. Міста можна дістатися на орендованому автомобілі.

Вхід в місто закритий воротами, на яких висить табличка, що попереджає про різні небезпеки і залишає відвідування цього місця виключно на свій страх і ризик.

Як виглядає найнебезпечніше місто-примара у серці Європи - фото 382017

Як виглядає найнебезпечніше місто-примара у серці Європи - фото 382018

Як виглядає найнебезпечніше місто-примара у серці Європи - фото 382019

Як виглядає найнебезпечніше місто-примара у серці Європи - фото 382020

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Джерело: ct
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