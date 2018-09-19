Знайдено цукор, який знижує вагу

Цукор маноза може бути ефективним у боротьбі із зайвими кілограмами.

Щоправда, підкреслюють вчені, вживати такий цукор треба з раннього дитинства.

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Відповідні досліди на мишах провели фахівці з американського інституту SBP в Ла-Хойя. Вони давали манозу в перші дні життя і в подальшому тварини не товстіли, коли їх годували жирною їжею. Однак на дорослих мишей маноза сприятливого ефекту не справила.

Таким чином, дослідники припустили, що мікрофлора кишечника формується в дитинстві, і, як наслідок, саме в цей період маноза йде на користь. Вона здатна "перепрограмувати" мікрофлору, роблячи її більш стійкою до впливу жирів. Хімічний склад манози аналогічний глюкозі, але просторова структура молекули речовини інша.

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