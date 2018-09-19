Як доглядати за волоссям восени: поради косметологів

Після миття краще не загортати голову в рушник / elitedaily

Важливо підібрати необхідну косметику для догляду і скорегувати харчування, щоб мати шикарне волосся восени.

Якщо шампунь обраний правильно, волосся можна буде зміцнити і повернути йому блиск після літа. У засоби гігієни можна додавати олійки: рожеву, обліпихи, реп'яхову. Якщо волосся сухе, перед миттям можна втерти трохи олії в коріння і посидіти хвилин 10-20.

І ще: Місячний календар стрижок на вересень 2018: коли стригти волосся

Для миття важливо використовувати теплу, а не гарячу воду, бо вона ушкоджує волосся. А в кінці процедури бажано обполіскувати волосся відварами трав. Не варто розчісувати мокре волосся. Так ви йому ще більше зашкодите. Мокре волосся небажано збирати в хвіст або заплітати. Використовувати фен або плойку можна.

Після миття краще не загортати голову в рушник: через це порушується дихання шкіри, що сприяє ламкості волосся. До речі, щоб волосся росло швидше і виглядало здоровим, його потрібно стригти приблизно раз на три місяці.

Корисний і масаж голови, бо він підсилює кровопостачання шкіри і волосяних цибулин. Робити його рекомендується щодня, особливо перед сном, протягом десяти хвилин. Можна використовувати спеціальний масажер. Важливо також урізноманітнити харчування. У раціоні повинні бути білки, залізо, цинк, селен, Омега-3 жирні кислоти, вітаміни А, Е і групи В. Корисні жирна риба та інші морепродукти, горіхи, яйця, печінка, бобові, каші.

Читайте також: Модні стрижки, які варто зробити в 2018 році