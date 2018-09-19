Чому варто відмовитись від йогуртів

Британські медики розповіли, чому краще не зловживати йогуртами.

Науковці з Університету Ліндса у Великобританії провели дослідження, яке виявили шкоду магазинних йогуртів. Експерти перевірили понад тисячу найбільш популярних видів йогурту та виявили, що найбільш небезпечними є десертні смаколики. Річ у тому, що у них на 100 г є 17 г цукру, що становить більше ніж 4 чайних ложок.

І ще: Цей фрукт обов'язково їсти восени

Медики наголошують, що норма кількості цукру для дитини на один день – 19 г. Тому всього одна порція десертного йогурту сповна її сягає, позбавляючи можливості їсти будь-що з цукром упродовж дня.

У той же час органічний йогурт має понад 13 г цукру, а найменш солодким виявився грецький, у якому на 100 г всього 5 г цукру.

Чим шкідливий йогурт

Читайте також: Ці осінні продукти допоможуть зміцнити імунітет