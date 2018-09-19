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Чому варто відмовитись від йогуртів

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Чим шкідливий йогурт - фото 1
Чим шкідливий йогурт

Британські медики розповіли, чому краще не зловживати йогуртами.

Науковці з Університету Ліндса у Великобританії провели дослідження, яке виявили шкоду магазинних йогуртів. Експерти перевірили понад тисячу найбільш популярних видів йогурту та виявили, що найбільш небезпечними є десертні смаколики. Річ у тому, що у них на 100 г є 17 г цукру, що становить більше ніж 4 чайних ложок.

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Медики наголошують, що норма кількості цукру для дитини на один день – 19 г. Тому всього одна порція десертного йогурту сповна її сягає, позбавляючи можливості їсти будь-що з цукром упродовж дня.

У той же час органічний йогурт має понад 13 г цукру, а найменш солодким виявився грецький, у якому на 100 г всього 5 г цукру.

Чим шкідливий йогурт - фото 277012
Чим шкідливий йогурт

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Джерело: gazeta.ua
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