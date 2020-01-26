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Знайдений найстаріший метеоритний кратер на Землі

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Яррабубба - фото 1
Яррабубба / phys.org

Вчені встановили вік ударного кратера Яррабубба в Західній Австралії. Цифра вас вразить!

Згідно з дослідженням, зіткнення з небесним тілом, що спричинило утворення кратера, відбулося 2,229 мільярда років тому. Це як мінімум на 200 років раніше, ніж будь-яка інша така подія з відомою датою.

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Вчені давно підозрювали, що вік кратера Яррабубба, що розташовний у віддаленій частині Австралії, може налічувати кілька мільярдів років. Однак провести аналіз точної дати настільки древніх кратерів непросто, оскільки ерозія і тектонічні події поступово стирають геологічне минуле.

Час зіткнення небесного тіла з Землею вчені встановили щодо змін в структурі мінералів, в тому числі в цирконі і монациті. За допомогою чутливого мас-спектрометра вдалося встановити точний вік утворення кратера, який, як виявилося, збігається з передбачуваним закінченням періоду, коли Земля була повністю покрита льодом. Ця гіпотеза відома під назвою "Земля-сніжок".

Знайдений найстаріший метеоритний кратер на Землі - фото 382308

Знайдений найстаріший метеоритний кратер на Землі - фото 382309

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Джерело: phys.org
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