Науковці відтворили голос 3000-річної єгипетської мумії

Дослідники з Великобританії відновили голос трьохтисячолітньої мумії. Так, вчені змусили "заговорити" давньоєгипетського жерця Несьямуна. Його мумію просвітили за допомогою комп'ютерного томографа та тривимірного сканера в надії з'ясувати, як виглядав п'ятдесятирічний священнослужитель.

Як написано на саркофазі жерця, той був праведником і просив богів повернути йому мову, щоб заслужити право на вічну загробне життя. Цікаво, що голосові зв'язки померлого, гортань і інші елементи голосового тракту прекрасно збереглися.

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Склавши точну комп'ютерну модель голосового апарату жерця, вчені видрукувати органи на 3D-принтері. Цей апарат інженери поєднали зі штучною гортанню, а потім спробували відтворити звуки за допомогою спеціального динаміка.

Так вчені змусили Несьямуна "вимовити" кілька голосних звуків – вийшло щось середнє між "а" і "е". Звуки схожі на ті, що вимовляють сучасні християнські священники під час богослужінь.

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