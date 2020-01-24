Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Науковці відтворили голос 3000-річної єгипетської мумії

  • 20
Науковці відтворили голос 3000-річної єгипетської мумії - фото 1

Дослідники з Великобританії відновили голос трьохтисячолітньої мумії. Так, вчені змусили "заговорити" давньоєгипетського жерця Несьямуна. Його мумію просвітили за допомогою комп'ютерного томографа та тривимірного сканера в надії з'ясувати, як виглядав п'ятдесятирічний священнослужитель.

Як написано на саркофазі жерця, той був праведником і просив богів повернути йому мову, щоб заслужити право на вічну загробне життя. Цікаво, що голосові зв'язки померлого, гортань і інші елементи голосового тракту прекрасно збереглися.

І ще: В Іонічному морі знайшли корабель часів Іісуса Христа

Науковці відтворили голос 3000-річної єгипетської мумії - фото 381774

Склавши точну комп'ютерну модель голосового апарату жерця, вчені видрукувати органи на 3D-принтері. Цей апарат інженери поєднали зі штучною гортанню, а потім спробували відтворити звуки за допомогою спеціального динаміка.

Так вчені змусили Несьямуна "вимовити" кілька голосних звуків – вийшло щось середнє між "а" і "е". Звуки схожі на ті, що вимовляють сучасні християнські священники під час богослужінь.

Читайте також: В єгипетських пірамідах виявили доісторичні емодзі

Джерело: theguardian
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
  • 22 cічня, 12:30
  • 1395
Актори фільму Няньки тоді і зараз: епічні фото
  • 21 cічня, 16:51
  • 1157
Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
  • 20 cічня, 14:05
  • 517
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ