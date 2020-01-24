На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці відтворили голос 3000-річної єгипетської мумії
-
- 20
Дослідники з Великобританії відновили голос трьохтисячолітньої мумії. Так, вчені змусили "заговорити" давньоєгипетського жерця Несьямуна. Його мумію просвітили за допомогою комп'ютерного томографа та тривимірного сканера в надії з'ясувати, як виглядав п'ятдесятирічний священнослужитель.
Як написано на саркофазі жерця, той був праведником і просив богів повернути йому мову, щоб заслужити право на вічну загробне життя. Цікаво, що голосові зв'язки померлого, гортань і інші елементи голосового тракту прекрасно збереглися.
І ще: В Іонічному морі знайшли корабель часів Іісуса Христа
Склавши точну комп'ютерну модель голосового апарату жерця, вчені видрукувати органи на 3D-принтері. Цей апарат інженери поєднали зі штучною гортанню, а потім спробували відтворити звуки за допомогою спеціального динаміка.
Так вчені змусили Несьямуна "вимовити" кілька голосних звуків – вийшло щось середнє між "а" і "е". Звуки схожі на ті, що вимовляють сучасні християнські священники під час богослужінь.
Читайте також: В єгипетських пірамідах виявили доісторичні емодзі
-
11:53Skoda показала новий кросовер, який здивує багатьох
-
11:35Найкрасивіша дівчина світу приміряла "голу" сукню (18+)
-
11:15Біллі Айліш показала кліп на everything i wanted, і це хіт
-
11:01Катя Осадча вразила розкішною фігурою у відвертому наряді
-
10:51Олег Скрипка та Христина Соловій – Зима: дивіться кліп несподіваного дуету
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:40Науковці відтворили голос 3000-річної єгипетської мумії
-
10:16Як збирають найдорожчий в історії Ferrari SF90 Stradale: вражаюче відео
-
09:43У Tinder з'явиться кнопка для виклику поліції
-
09:14Google Pay: як встановити, налаштувати та оплачувати за допомогою додатку
-
08:50100 секунд до "ядерної півночі": на годиннику Судного дня перевели час
-
08:25У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету: відео
-
07:59Надя Дорофєєва завела мережу апетитними сідницями: пікантне фото
-
07:323 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:14У Монако бачили золотий Bentley на українських номерах
- 23 січня
-
22:514 секретні способи довести її до оргазму
-
22:23Камера iPhone 11 розчарувала експертів DxOMark: рівень дворічного Huawei P20
-
21:47Renault представить новий бюджетний кросовер
-
21:17Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри
-
21:0024 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:515 цікавих фактів про тіло чоловіка
-
20:42У мережі з'явилось перше "живе" фото Poco X2
-
20:20Віра Брежнєва у боді підкорила ідеальною фігурою
-
20:12Вона неймовірна: принц Чарльз і Грета Тунберг зустрілися у Давосі
-
09:14Google Pay: як встановити, налаштувати та оплачувати за допомогою додатку
-
07:323 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес
- 23 січня
-
22:514 секретні способи довести її до оргазму
-
20:08А тепер усе інакше: сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х
-
18:2510 дурних запитань, які соромно поставити гінекологу (18+)
-
16:47Максимум творчості: 5 книжок, написаних музикантами та художниками
-
15:30Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото
-
13:01Найкращі українські пісні 21 століття: рейтинг ТОП 20 за версією премії YUNA
-
10:25Названий найпопулярніший серіал на Netflix
-
07:19Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів
- 22 січня
-
21:2223 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
14:35В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв
-
12:30Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
-
11:28Україна з висоти: відео про неймовірну красу нашої держави підкорює мережу
-
07:15Погода в Україні 22 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
- 21 січня
-
21:30Названі найкращі фільми 21 століття: лідер рейтингу вас здивує
-
19:13Тихоня, критик і хамелеон: як спілкуватися з найпоширенішими типами колег
-
16:51Актори фільму Няньки тоді і зараз: епічні фото
-
14:28Чому ремкомплект для шин кращий, ніж запаска: корисні поради водіям
-
12:28Роналду відсвяткував гол поцілунком з одноклубником: курйозні фото і відео
-
08:50З Днем обіймів 2020: красиві і прикольні картинки для привітання
-
07:15Погода в Україні 21 січня: на заході буде найтепліше
- 20 січня
-
22:58Золотий хрін: відомий переможець премії за найгірший опис сексу в літературі
-
21:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом: Україна уже не перша