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З п'ятої спроби: Космонавти уперше спекли печиво на МКС

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Космічне печиво мало нагадує звичні для нас солодощі - фото 1
Космічне печиво мало нагадує звичні для нас солодощі

Космонавти МКС уперше приготували їжу з сирих інгредієнтів. Задля експерименту вони вирішили спробувати спекти печиво. Дивіться, що з цього вийшло.

Печиво випікали у спеціальній духовці, яку доставили на станцію в листопаді минулого року.

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Космонавти намагалися приготувати випічку п'ять разів. Перше печиво запікалось у духовці 25 хвилин при температурі 149 градусів за Цельсієм, але вийшло зовсім сирим. Четверте печиво провело в духовці дві години і нарешті вийшло схожим на кондитерський виріб. Однак, найкращою спробою стало п'яте печиво, яке випікали протягом 130 хвилин при температурі 163 градусів за Цельсієм.

На Землі на приготування такого печива пішло б 20 хвилин. За словами творців духовки, вони очікували, що на приготування їжі в космосі буде йти більше часу, ніж на Землі, але не думали, що настільки.

Так виглядає печиво, спечене на МКС:

Однак ніхто не знає, яким вийшло на смак космічне печиво: воно герметично запаковане та перебуває у лабораторії NASA у Х'юстоні. Подальші тести покажуть, чи безпечні вони для вживання в їжу.

Нагадування про дім і зв'язок з домом, думаю, не можуть бути переоцінені. З власного досвіду скажу, що їжа – це досить важливо не тільки для харчування, але і для моральної підтримки людей – для того, щоб вони відчували зв'язок зі своїм будинком і зі своєю Землею, – зазначив колишній космонавт NASA Майк Массіміно.

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Джерело: The Guardian
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