Знайдені бактерії, які точно виживуть на Марсі

Біологи вперше довели, що ціанобактерії з роду Anabaena можна вирощувати в умовах, схожих з марсіанськими.

Як з'ясували вчені, для життя і розмноження бактерій з роду Anabaena достатньо газів, які є в марсіанській атмосфері. Бактерії зможуть існувати в умовах низького тиску. Зрозуміло, якщо отримають трохи води. Це значно спрощує розробку стійких біологічних систем життєзабезпечення майбутньої колонії на Червоній планеті.

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"Ціанобактерії можуть використовувати гази, доступні в марсіанській атмосфері, як джерело вуглецю і азоту. У таких умовах ціанобактерії зберегли свою здатність рости у вологому ґрунті", – розповів один з авторів дослідження.

В ході експериментів вчені створили умови, подібні до марсіанських. Ціанобактерії Anabaena добре росли при низькому тиску в суміші азоту і вуглекислого газу. Замість реголіту (який поки жодного разу не доставляли на Землю) вчені використовували схожий за складом субстрат, розроблений Університетом Центральної Флориди. Для порівняння вчені вирощували бактерії і в стандартних умовах. Як і очікувалося, в цьому випадку бактерії росли швидше, ніж в умовах, схожих з марсіанськими.

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