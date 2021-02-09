На Марсі й Землі виявили один і той самий мінерал

Мінерал ярозит, який неодноразово виявляли на Марсі, знайдений глибоко в антарктичних льодах.

Рудувато-коричневий мінерал ярозит вкрай рідко трапляється на Землі. При цьому складається враження, що на Марсі він дуже поширений.

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Вперше ярозит на Марсі виявив у 2004 році марсохід Opportunity, і з того часу вчені намагаються зрозуміти, як саме він утворився. Тепер, виявивши ярозит на глибині більше кілометра в льодах Антарктиди, вчені прийшли до висновку, що і на Марсі, і на Землі до утворення мінералу призводить один і той самий механізм.

Ярозит – це гідросульфат калію і заліза. Поряд з цими елементами він потребує кислотного середовища і води. Вчені вважають, що ярозит утворюється, коли пил, що містить суміш елементів в певній пропорції, потрапляє в крижану "пастку". Оскільки відомо, що раніше Марс пережив кілька льодовикових періодів, ймовірність того, що ярозит утворився з пилу, що скупчується в крижаних кишенях, вкрай висока.

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